Ежи Янович: «Мне очень не хватает соперничества между Джоковичем, Надалем и Федерером. Сейчас все играют примерно одинаково»
Экс-14-я ракетка мира Ежи Янович высказался о современном туре.
«Мне очень не хватает соперничества между Джоковичем, Надалем и Федерером. Сейчас теннис кажется мне скучнее – все играют примерно одинаково. Возможно, это ностальгия, но наблюдать за ними было гораздо интереснее, чем за Янником Синнером или Карлосом Алькарасом, хотя они тоже сильные игроки».
Из-за постоянных травм и проблем со здоровьем Янович завершил карьеру в 2022 году на «Челленджере» в Щецине.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ilmessaggero.it
