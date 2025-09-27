Ежи Янович: «Мне очень не хватает соперничества между Джоковичем, Надалем и Федерером. Сейчас все играют примерно одинаково»

Экс-14-я ракетка мира Ежи Янович высказался о современном туре.

«Мне очень не хватает соперничества между Джоковичем , Надалем и Федерером . Сейчас теннис кажется мне скучнее – все играют примерно одинаково. Возможно, это ностальгия, но наблюдать за ними было гораздо интереснее, чем за Янником Синнером или Карлосом Алькарасом , хотя они тоже сильные игроки».

Из-за постоянных травм и проблем со здоровьем Янович завершил карьеру в 2022 году на «Челленджере» в Щецине.