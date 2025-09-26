Медведев о том, почему взял в команду Юханссона и Гетцке: «Они сказали, что не будут полностью менять игру, а отметили детали, которые видели в проигранных матчах»

Даниил Медведев рассказал, какие идеи Томаса Юханссона и Рохана Гетцке ему понравились.

Напомним, в этом месяце россиянин начал сотрудничество с Юханссоном и Гетцке.

– В предыдущих интервью вы говорили, что при выборе новой команды ориентировались, в том числе, на то, что вам нравится их видение игры. В чем заключается это видение, на ваш взгляд?

– Тяжелый вопрос, потому что ответить можно длинно. Скажем так: я звонил многим людям, многим тренерам. Естественно, у тех, кто был готов со мной работать, я спрашивал: как они видят наше сотрудничество, что я могу улучшить и что, возможно, нужно вернуть в свою игру.

Все равно у меня есть база как игрока, которую полностью менять тяжело. В 29 лет изменить свою игру, я считаю, было бы неправильно. Некоторые тренеры предлагали вообще полностью изменить технику, но я относился к этому скептически.

Томас и Рохан сказали, что видят мою игру примерно такой, какая она есть сейчас, просто я в последнее время показывал ее не лучшим образом, и полностью менять ее они не собираются. Это сразу меня к ним расположило. Они отметили некоторые мелкие детали, которые видели в проигранных матчах. Мне понравилось, о чем они говорили, и поэтому я решил попробовать с ними, – сказал Медведев корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.

