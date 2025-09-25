  • Спортс
  • Синнер о том, что Алькарас стал первой ракеткой мира: «Он провел больше турниров и сыграл там очень хорошо»
Синнер о том, что Алькарас стал первой ракеткой мира: «Он провел больше турниров и сыграл там очень хорошо»

Янник Синнер прокомментировал то, что Карлос Алькарас стал первой ракеткой мира.

– Прошло уже три недели, как Карлос сместил вас с первой строчки рейтинга. Вы чувствуете, что на вас теперь как бы меньше давления? Считаете ли вы, что из-за того, что в этом году вы поделили все «Большие шлемы», все решится на итоговом турнире в Турине? Пусть в финале Кубка Дэвиса и не начисляются очки, но может ли это повлиять на то, кто будет считаться лучшим игроком этого сезона?

– Нет, я не думаю, что давление ушло или наоборот усилилось. Сезон прошел так, как прошел. Да, мы разделили турниры «Большого шлема», но у нас все равно были два очень разных сезона.

Я очень, очень доволен сезоном, который я провел или провожу – с моей стороны то, что я сделал, было выдающимся. Но и Карлос тоже выиграл в этом году много титулов.

Да, он заслуживает того, чтобы там быть. Все просто: он провел больше турниров и сыграл там очень, очень хорошо. Если он выигрывал или показывал отличные результаты, он заслуживает быть [первой ракеткой мира].

Что случится в Турине, то и случится. Кубок Дэвиса – это другое, потому что там ты играешь не за себя, а за всю страну, и это еще один, другой вид давления.

Сезон еще не закончился. У нас еще есть этот турнир, есть «Мастерс» в Шанхае, очень крупный, в Париже, тоже очень крупный. Потом Турин, Кубок Дэвиса. Очевидно, самые важные турниры, «Шлемы», уже позади, и мы их разделили.

Все, что я могу сказать – я очень доволен сезоном, который провел. Рейтинг приходит и уходит, так что посмотрим, – сказал Синнер на пресс-конференции в Пекине после выхода во второй круг.

Итальянец в этом году отбывал четырехмесячную дисквалификацию за допинг.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
