Корне сообщила о завершении карьеры – после возвращения она провела в туре 5 месяцев

Экс-11-я ракетка мира Ализе Корне сообщила, что завершает карьеру.

Она уже уходила из тура после «Ролан Гаррос»-2024, но вернулась в апреле этого года.

Корне – чемпионка шести турниров WTA в одиночке и трех в паре, обладательница Кубка Федерации-2019 в составе сборной. В 2022-м она дошла до четвертьфинала Australian Open.