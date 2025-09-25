Корне сообщила о завершении карьеры – после возвращения она провела в туре 5 месяцев
Экс-11-я ракетка мира Ализе Корне сообщила, что завершает карьеру.
Она уже уходила из тура после «Ролан Гаррос»-2024, но вернулась в апреле этого года.
Корне – чемпионка шести турниров WTA в одиночке и трех в паре, обладательница Кубка Федерации-2019 в составе сборной. В 2022-м она дошла до четвертьфинала Australian Open.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.wtatennis.com
