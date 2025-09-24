Руне исполнил танец кабуки на вечеринке игроков в Токио

Хольгер Руне станцевал кабуки Renjishi на вечеринке игроков в Токио.

Renjishi («Два льва») – один из самых популярных танцев кабуки. Это легенда о львах, чьи детеныши должны выбраться из пропасти, чтобы стать сильными.

Артисты выходят на сцену в ярких костюмах с длинными гривами. Кульминация танца – энергичные вращения головы, олицетворяющие силу и упорство.