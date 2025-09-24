Видео
2

Руне исполнил танец кабуки на вечеринке игроков в Токио

Хольгер Руне станцевал кабуки Renjishi на вечеринке игроков в Токио.

Renjishi («Два льва») – один из самых популярных танцев кабуки. Это легенда о львах, чьи детеныши должны выбраться из пропасти, чтобы стать сильными.

Артисты выходят на сцену в ярких костюмах с длинными гривами. Кульминация танца – энергичные вращения головы, олицетворяющие силу и упорство.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @atptour
светская хроника
logoATP
видео
Kinoshita Group Japan Open
logoХольгер Руне
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (WTA). П. Кудерметова, Рахимова, Болтер, Севастова вышли во 2-й круг, Блинкова, Захарова, Андрееску выбыли
1621 минуту назад
Фэнтези по «Мастерсу» в Шанхае на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь турнир, сражаясь за призы!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Вавринка, Шан, Ибин У получили wild card на «Мастерс» в Шанхае
3сегодня, 13:53
Карлос Алькарас: «Я очень рад впервые приехать в Японию. Японцы очень добрые, и у меня сложилось впечатление, что это очень безопасная страна»
8сегодня, 13:25
Синнер о работе с новым физио: «Он очень опытный. Я немного работал с ним, когда у меня не было постоянного физио»
4сегодня, 13:10
Швентек о возможности стать №1: «Фоновые мысли об этом есть всегда, но это не главная цель. Я уже знаю, что думать о рейтинге – это не вариант»
4сегодня, 12:43
Тиафу разбил ракетку после поражения от Фучовича в первом круге в Токио
4сегодня, 12:10Видео
Токио (ATP). Тиафу проиграл Фучовичу, Берреттини, Боржес вышли во 2-й круг, Шаповалов выбыл
8сегодня, 11:31
Алькарас о соперничестве с Синнером: «После финала US Open он точно что-то изменит, и я должен быть готов»
1сегодня, 11:15
Дьяченко о том, что Касаткина сменила гражданство: «Я бы так не сделала: сказать, что Россия – отстой, и поменять»
15сегодня, 10:11
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото