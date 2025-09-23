Ракетка, с которой Маррей выиграл «Уимблдон»-2013, продана на аукционе за 73 тысячи долларов
Ракетка, с которой Энди Маррей выиграл «Уимблдон»-2013, продана на аукционе.
Окончательная стоимость лота – 73 200 долларов, сообщает ESPN.
Этой ракеткой Маррей реализовал матчбол в трехсетовом финале против Новака Джоковича (6:4, 7:5, 6:4).
В 2013-м Маррей стал первым за 76 лет британцем, выигравшим «Уимблдон».
