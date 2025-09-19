  • Спортс
Рууд о том, что скоро станет отцом: «В этом году я пропускал «Уимблдон», поэтому было время заняться чем-то другим»

Каспер Рууд пошутил о пополнении в семье на пресс-конференции Кубка Лэйвера.

«В этом году я пропускал «Уимблдон», поэтому было время заняться чем-то другим. За пределами корта (смех).

Да, я сделал кое-какую работу вне корта, и теперь мы готовы к следующему году – он обещает быть интересным», – сказал Рууд на пресс-конференции.

11 сентября Рууд и его невеста Мария Галлигани объявили, что ждут первого ребенка.

