Рууд о том, что скоро станет отцом: «В этом году я пропускал «Уимблдон», поэтому было время заняться чем-то другим»
Каспер Рууд пошутил о пополнении в семье на пресс-конференции Кубка Лэйвера.
«В этом году я пропускал «Уимблдон», поэтому было время заняться чем-то другим. За пределами корта (смех).
Да, я сделал кое-какую работу вне корта, и теперь мы готовы к следующему году – он обещает быть интересным», – сказал Рууд на пресс-конференции.
11 сентября Рууд и его невеста Мария Галлигани объявили, что ждут первого ребенка.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
