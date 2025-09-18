  • Спортс
  • В Шэньчжэне болельщик пришел на матч Таунсенд с плакатом: «Тэйлор, ешь больше бычьих лягушек – тогда будешь лучше играть»
В Шэньчжэне болельщик пришел на матч Таунсенд с плакатом: «Тэйлор, ешь больше бычьих лягушек – тогда будешь лучше играть»

Китайские болельщики отреагироваи на критику Тэйлор Таунсенд в адрес их кухни.

Сейчас в Шэньчжэне проходит Кубок Билли Джин Кинг. Болельщик пришел на парный матч Казахстана и США, где играла Таунсенд, с плакатом: «Тейлор, ешь больше бычьих лягушек – тогда будешь лучше играть».

Напомним, ранее американка раскритиковала китайскую кухню, оценив ее «максимум на два из десяти»: «Люди реально убивают лягушек, лягушек-быков. А разве они не ядовитые? Разве не от них бывают бородавки и другие неприятности?». После она извинилась за свои слова, сказав, что ей «нет оправданий».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.reddit.com
