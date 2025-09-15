  • Спортс
Полина Кудерметова о взаимоотношениях в WTA-туре: «Тут не особо все общительные, мало кто дружит»

Полина Кудерметова высказалась о проявлении эмоций во время матчей.

«Я люблю поговорить, сказать, что у меня что-то не идет, что мячик в аут полетел, а должен был полететь в корт. Мне надо выплескивать эти эмоции, чтобы меня просто выслушали. Да, это может быть порой бред на самом деле – то, что я говорю. Но я понимаю, что, если буду это держать в себе, начну копаться в голове – 100 500 причин, претензий к себе, – это будет очень мне сильно мешать. Мне проще сказать – меня выслушали, и все, я это забуду сразу же».

Также россиянка рассказала о работе со спортивным психологом.

«Я уже долгое время работаю с этим психологом. Это Мариам, она сейчас с Аленой Остапенко и с Настей Потаповой работает. Я с ней с 14 лет работаю – конечно, результат колоссальный. Была такая ситуация: помню, когда мы только-только начинали работать, сидели в чайхане, как раз у меня была потом тренировка с Анастасией Андреевной [Мыскиной].

Мы сидим, я стою там в рейтинге где-то 200-й, не попадала в квалификацию «Шлема» даже. Она меня тогда спросила: «Ты веришь, что ты войдешь в [юниорский] топ-30 к лету?» А было начало марта. У меня еще тогда экзамены ОГЭ были, очень мало турниров я играла, потому что готовилась к экзаменам. Думала: «Это вообще что мне тут говорят? Какой топ-30? У меня там турниров шесть максимум, и все». Помню, приезжаю после «Уимблдона» – и я встала, там, 15-я в мире. Она говорит: «Ну ты помнишь? Ты помнишь, что я тебе говорила?» То есть я уже даже на тот момент это все перевыполнила – и вообще всегда это с теплотой вспоминаю. Буквально за несколько турниров моя жизнь изменилась».

Кроме того, она рассказала об особенностях, которые заметила в первый год выступлений в основном туре.

«Тут не особо все общительные, можно так сказать, мало кто дружит. В юниорском теннисе мы дружили со многими девочками, которые сумели подняться наверх, а кто-то не сумел. И, получается, даже если мы дружили в юниорском теннисе, то сейчас мы можем даже не поздороваться. Мало кто здоровается, если честно. У каждого есть какой-то свой определенный круг общения, и каждый с ним водится. Вот то, что я видела: все только близки со своей командой, там особо друзей нет», – сказала Кудерметова в интервью Софье Тартаковой и Анастасии Мыскиной для ютуб-канала «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
