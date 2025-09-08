«Можем просто это вырезать и удалить?» Соболенко назвала Алькараса Янником на утреннем шоу
Арина Соболенко случайно назвала Карлоса Алькараса Янником на The Today Show.
Соболенко: «Мне нужно было снять тикток (Соболенко сняла ролик с Алькарасом перед началом шоу – Спортс’’) с Янник... с Карлосом, с Карлосом. Извини».
Алькарас: «Сейчас 9 утра. Не волнуйся, все хорошо».
Соболенко: «Это самый большой провал в моей жизни».
Алькарас: «Я ничего не слышал, так что не переживай».
Соболенко: «Можем просто это вырезать и удалить?»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TheTodayShow
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости