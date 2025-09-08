«Можем просто это вырезать и удалить?» Соболенко назвала Алькараса Янником на утреннем шоу

Арина Соболенко случайно назвала Карлоса Алькараса Янником на The Today Show.

Соболенко : «Мне нужно было снять тикток (Соболенко сняла ролик с Алькарасом перед началом шоу – Спортс’’) с Янник... с Карлосом, с Карлосом. Извини».

Алькарас : «Сейчас 9 утра. Не волнуйся, все хорошо».

Соболенко: «Это самый большой провал в моей жизни».

Алькарас: «Я ничего не слышал, так что не переживай».

Соболенко: «Можем просто это вырезать и удалить?»