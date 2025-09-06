Синнер о финале US Open против Алькараса: «Здесь началось наше соперничество. Посмотрим, кто подготовится наилучшим образом»

Янник Синнер высказался об игре с Карлосом Алькарасом в финале US Open.

Последний раз первая ракетка мира встречался с Алькарасом на этом турнире в четвертьфинале в 2022 году. Тот матч закончился со счетом 6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3 в пользу испанца.

«Мне кажется, здесь началось наше соперничество. Тогда мы провели потрясающий матч. Теперь мы стали другими игроками, и уровень нашей уверенности тоже изменился.

Посмотрим, как все сложится в этот раз. В этом сезоне мы часто встречались и прекрасно знаем друг друга. Посмотрим, кто подготовится наилучшим образом. Но в любом случае, это был потрясающий турнир. Здорово снова оказаться здесь и выйти перед вами на корт. Жду этого с нетерпением», – сказал Синнер в интервью на корте.

Синнер и Алькарас – в финале 3-го «Шлема» подряд. Это величие их соперничества