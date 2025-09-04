На «Мастерс» в Шанхае заявлены все из топ-76, включая травмированных Фиса, Димитрова и Хуркача
Стала известна заявка «Мастерса» в Шанхае, который стартует 1 октября.
На него автоматически заявлены все игроки топ-76, включая травмированных Артура Фиса, Григора Димитрова и Хуберта Хуркача.
Два игрока заявились на турнир по защищенному рейтингу: это Дженсон Бруксби и Себастьян Офнер.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости