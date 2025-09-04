На «Мастерс» в Шанхае заявлены все из топ-76, включая травмированных Фиса, Димитрова и Хуркача

Стала известна заявка «Мастерса» в Шанхае, который стартует 1 октября.

На него автоматически заявлены все игроки топ-76, включая травмированных Артура Фиса , Григора Димитрова и Хуберта Хуркача .

Два игрока заявились на турнир по защищенному рейтингу: это Дженсон Бруксби и Себастьян Офнер .