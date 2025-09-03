12

Сегодня день рождения Доминика Тима

Сегодня исполняется 32 года Доминику Тиму.

Австриец – экс-третья ракетка мира, победитель US Open-2020, финалист Austalian Open-2020 и «Ролан Гаррос» в 2018-м и 2019-м. У него 17 титулов ATP в одиночке.

Тим завершил карьеру в октябре прошлого года на домашнем турнире в Вене.

6 главных моментов в карьере Доминика Тима – он ушел из тенниса

16 легенд, ушедших из тенниса в 2024-м

