6 главных моментов в карьере Доминика Тима – сегодня он ушел из тенниса

В первом круге турнира в Вене Доминик Тим проиграл Лучано Дардери. Это был последний матч в карьере экс-третьей ракетки мира.

А чем запомнится эта карьера?

Мощная борьба с Большой тройкой

Тим обыгрывал Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера 16 раз. Из игроков, которые пересекались с величайшими, лучшая комбинированная статистика только у Энди Маррея и Хуана Мартина дель Потро.

И был период, когда Тим прямо таки доминировал в матчах с Большой тройкой. Если брать последние семь матчей с каждым из соперников, то у Федерера и Джоковича он ведет 5:2, а у Надаля – 4:3.

Еще многого стоит то, что Тим четырежды побеждал Надаля на грунте.

В общем, он умел бороться и побеждать лучших в истории.

Победа в Индиан-Уэллс в 2019-м

При всей мощи Тима он выиграл только один «Мастерс». Но эта победа иллюстрирует важнейшую особенность его карьеры.

Тим начинал как потенциально мощнейший грунтовик, но потом всех больших побед добился на харде. Для этого ему пришлось очень сильно перестроить игру: научиться играть ближе к задней линии, сократить замахи, улучшить подачу, подняв ее скорость до 230 км/ч.

В итоге в 2019-м в Индиан-Уэллс он в эпическом трехсетовом финале победил Федерера – и для него это была всего вторая победа над игроком топ-5 в карьере. Более того, тот сезон Тим начал провально, проиграв четыре матча из семи.

Но в итоге у него начался лучший период в карьере.

«Ролан Гаррос»-2019

Тима часто называли принцем грунта, и в 2016-2019-м он оправдывал звание – на «Ролан Гаррос» не проигрывал раньше полуфинала, уступая либо Джоковичу, либо Надалю.

В 2019-м именно против Джоковича он провел один из своих величайших грунтовых матчей – за два дня победил его в пяти сетах со счетом 7:5 в решающем. Так он прервал серию серба из 26 подряд побед на турнирах «Большого шлема».

Итоговые турниры 2019-го и 2020-го

В том сезоне Тим четвертый раз подряд отобрался на ATP Finals, но в предыдущие три выиграл всего три матча – по одному в каждый год. Казалось, что он не тянет матчи с супертопами на быстрых крытых кортах.

В 2019-м Тим показал, что способен на все. В двух эпичных матчах в группе он обыграл и Федерера, и Джоковича, заколачивая пушечные одноручные бэкхенды со своим узнаваемым стоном.

В 2020-м Доминик повторил историю – в группе победил и Надаля, и Джоковича.

В обоих случаях он в итоге доходил до финала, но в одном проиграл Стефаносу Цициципасу, а во втором – упустил 1:0 по сетам против Даниила Медведева.

Australian Open-2020

Новак Джокович – король Australian Open, который выиграл в Мельбурне все 10 финалов, в которые вышел.

Но в 2020-м Тим был максимально близок к тому, чтобы лишить серба титула – он вел в финале 2:1 по сетам, показывая великолепный хардовый теннис, к которому все уже успели привыкнуть.

Джокович, конечно, отыгрался (кстати, впервые в карьере ушел с 1:2 по партиям в финале «Большого шлема»). Нотак близко к победе над сербом в решающем матче в Мельбурне подбирался только Рафаэль Надаль.

US Open-2020

К US Open того сезона Тим подошел с тремя карьерными поражениями в финалах «Большого шлема».

Но в Нью-Йорке все сложилось в его пользу. Федерер и Надаль не приехали, а Джоковича дисквалифицировали в четвертом круге. Тем не менее, сильные соперники у Тима все равно были – чемпион-2014 Марин Чилич, тогда еще молодой и перспективный Феликс Оже-Альяссим, нынешний игрок топ-10 Алекс де Минаур.

Особое веселье началось с полуфинала. Там Тим играл с финалистом-2019 Даниилом Медведевым, проигрывал во втором и третьем сетах, но в итоге забрал в трех партиях.

В финале против Александра Зверева австриец был фаворитом: он сильно вел в личке, у него был опыт решающих матчей на «Шлемах», он легче победил в 1/2. Но расклады разбились о первые два сета, в которых у Тима не получалось и вообще казалось, что он травмирован.

А дальше Доминик совершил один из мощнейших камбэков. Он отыграл две партии, подачу на матч и завоевал первый «Большой шлем». Тим – единственный теннисист в профессиональную эпоху, спасшийся с 0:2 по сетам в финале US Open, и один из восьми (а на тот момент вообще пяти), сделавших это в финале ТБШ.

Это был 17-й – и последний – титул в карьере Тима.

***

После победы на US Open у Доминика возникли психологические проблемы, потеря мотивации, а в 2021-м он получил травму запястья – которая и добила его карьеру.

Но карьера была славной – одной из лучших в эпоху Большой тройки.

Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья

Фото: East News /Sean M. Haffey, Martin BUREAU / AFP, Thomas SAMSON / AFP; Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Quinn Rooney, Matthew Stockman