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Тим о завершении карьеры: «Я долго думал, что смогу вернуться на вершину. Но однажды пришлось смириться, что этого не случится»

Доминик Тим рассказал, как травма запястья повлияла на завершение карьеры.

Во вторник австриец провел последний матч.

«Я хорошо играл после победы на US Open – дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», до финала «Мастерса». Но, кажется, именно тогда я совершил ошибку. Надо было взять перерыв, потому что я был истощен морально и физически. Я не был готов ехать в Австралию, но все равно это сделал. Мне потребовалось много времени на восстановление мотивации. И как только я это сделал, я получил травму (в июне 2021 во время матча против Адриана Маннарино – Спортс’‘).

После этого запястье уже никогда не было прежним. Не было той силы, стабильности, тех ощущений... Потребовалось время, чтобы я понял, что я гнался за той версией себя, которой уже не существовало. Я долго думал, что смогу вернуться на вершину. Но однажды пришлось смириться, что этого не случится.

Смотря назад, я понимаю, что моя карьера в любом случае была невероятной – и намного лучше, чем я себе представлял, когда начинал. Возможно, я мог бы продолжить и вернуться в топ-100 или даже топ-50. Но, с другой стороны, мне никогда не нравилась жизнь теннисиста. Для меня она имеет смысл, только если ты хочешь быть на вершине и у тебя есть шансы на большие титулы. Иначе оно просто того не стоит. Так что я предпочел закончить и начать новую главу.

Иногда запястье все еще болит, сустав до сих пор немного скован. Но это не главная проблема. Главная в том, что я не могу бить с тем ускорением, к которому я привык. Одной из моих сильных сторон было ускорение и ритм, который я задавал ударами. Это било по соперникам, а запястье играло важную роль в технике ударов. И как только она стала разрушаться, мой уровень упал.

Я не тот игрок, который может рассчитывать на подачу, и у меня нет таланта Ника Кириоса. Я должен быть [в форме] на 100%, как и мои удары. Иначе я перестаю быть игроком мирового класса. И в итоге это и стало причиной, по которой я травмировался.

Я сильно грузил запястье, которое начиная с детства отбило очень много сильных ударов. И в какой-то момент оно окончательно не выдержало. Это правда, что я очень много тренировался, чтобы достичь того уровня, на котором я нахожусь. Перестарался ли я? Я бы так не сказал. Потому что, думаю, это было единственной возможностью стать тем, кем я стал – быть в топ-10, близким к победам на «Больших шлемах». Это та цена, которую я заплатил».

6 главных моментов в карьере Доминика Тима – он ушел из тенниса

Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
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logoДоминик Тим
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