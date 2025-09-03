  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас после выхода в 1/2 финала US Open: «Я 100% пойду играть в гольф. Если что-то хорошо работает, зачем это менять?»
1

Алькарас после выхода в 1/2 финала US Open: «Я 100% пойду играть в гольф. Если что-то хорошо работает, зачем это менять?»

Карлос Алькарас рассказал, что пойдет играть в гольф перед 1/2 финала US Open.

Испанец рассказал об этом после победы над Иржи Лехечкой (6:4, 6:2, 6:4)

«Я 100% пойду играть в гольф. Если что-то хорошо работает, зачем это менять? Я стараюсь играть в гольф каждый свой выходной. Завтра у меня запланирована очень тяжелая встреча с Серхио Гарсией. И я точно сыграю.

Ему придется дать мне фору ударов в 10-15, потому что я не такой классный игрок, как Серхио».

Алькарас также играл в гольф во время «Уимблдона», где он дошел до финала.

Карлос Алькарас до нелепого хорош в теннисе

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
logoУимблдон
logoКарлос Алькарас
logoИржи Лехечка
logoUS Open
logoATP
Серхио Гарсия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Микельсен и Опелка сыграют на Кубке Лэйвера – они заменят Шелтона и Пола
6 минут назад
У Борга обнаружили рак простаты (Expressen)
645 минут назад
Тренер Алькараса перед 1/2 финала против Джоковича: «Карлос играет впечатляюще, но я не осмелюсь сказать, что он фаворит»
9сегодня, 14:14
US Open. 1/2 финала. Соболенко сыграет с Пегулой, Осака – с Анисимовой
5сегодня, 13:20
Анисимова перед полуфиналом US Open против Осаки: «На харде Наоми всегда чувствует себя уверенно – это ее стихия»
1сегодня, 13:13
Осака – четвертая мама, вышедшая в полуфинал US Open
2сегодня, 12:02
Де Минаур о том, что проиграл все шесть четвертьфиналов на ТБШ: «Сегодня все было в моих руках, и это обидно»
8сегодня, 11:19
Осака после победы в четвертьфинале US Open: «Я поняла, что люблю теннис гораздо сильнее, чем думала»
2сегодня, 10:22
Легендарная реклама с Шараповой, Надалем и Федерером. Вспомните, где ее снимали?
сегодня, 10:00Тесты и игры
На «Мастерс» в Шанхае заявлены все из топ-76, включая травмированных Фиса, Димитрова и Хуркача
1сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото