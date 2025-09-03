Алькарас после выхода в 1/2 финала US Open: «Я 100% пойду играть в гольф. Если что-то хорошо работает, зачем это менять?»

Карлос Алькарас рассказал, что пойдет играть в гольф перед 1/2 финала US Open.

Испанец рассказал об этом после победы над Иржи Лехечкой (6:4, 6:2, 6:4)

«Я 100% пойду играть в гольф. Если что-то хорошо работает, зачем это менять? Я стараюсь играть в гольф каждый свой выходной. Завтра у меня запланирована очень тяжелая встреча с Серхио Гарсией . И я точно сыграю.

Ему придется дать мне фору ударов в 10-15, потому что я не такой классный игрок, как Серхио».

Алькарас также играл в гольф во время «Уимблдона », где он дошел до финала.

