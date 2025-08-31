Зверев о поражении от Оже-Альяссима: «Дело не в мячах и не в дискомфорте в спине – просто я показал очень слабую игру»

Александр Зверев прокомментировал поражение от Феликса Оже-Альяссима на US Open.

Он проиграл канадцу в третьем круге 6:4, 6:7(7), 4:6, 4:6.

«Неудачный второй сет изменил ход всего матча. Я не чувствовал мяч на протяжении всего турнира. Я играл слишком пассивно, потому что мяч не сидел на ракетке. Нужно искать решение. Дело не в мячах и не в дискомфорте в спине – просто я показал очень слабую игру», – сказал Зверев после матча.

