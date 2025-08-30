Риндеркнеш перед матчем с Алькарасом на US Open: «Знаю, что могу с ним бороться. Это серьезный вызов, но я не боюсь»

Артур Риндеркнеш поделился ожиданиями от встречи с Карлосом Алькарасом.

Завтра француз сыграет со второй ракеткой мира в четвертом круге US Open. Алькарас ведет в личке – 3:0.

«За последние три турнира «Большого шлема» мне довелось встретиться с первой, второй и третьей ракетками мира (Риндеркнеш проиграл Синнеру на «Ролан Гаррос» и прошел Зверева на «Уимблдоне» – Спортс’’). Конечно, лучше встречать их в 1/8 финала, а не в первом круге. Я уже играл с Алькарасом несколько раз, и я знаю, что могу с ним бороться. Это серьезный вызов, но я не боюсь. Постараюсь показать свой теннис и выложиться на максимум.

Я не могу считать себя фаворитом против Карлоса, но я хочу победить. Конечно, будет тяжело. Они [с Синнером] лучшие игроки в мире, почти непобедимые. Но раньше я уже доставлял ему проблемы и знаю, что могу показать хороший уровень».