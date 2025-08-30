Шаповалов перед матчем с Синнером на US Open: «У меня есть шансы против такого игрока, как Янник, и это здорово»

Денис Шаповалов поделился ожиданиями от встречи с Янником Синнером.

Канадец сыграет с первой ракеткой мира в третьем круге US Open. Ранее они встречались один раз – на Australian Open-2021, тогда Шаповалов выиграл в пяти сетах.

«Я точно жду еще одного матча с [Синнером]. Это те самые встречи, ради которых я живу. Мне нравится их играть, так что я жду матч с нетерпением.

У него много сильных сторон и практически нет слабых мест, он стабилен из любой точки. Мне придется диктовать игру, пытаться играть в свой теннис и быть агрессивным. Он мало что будет позволять мне в матче, поэтому я должен буду использовать шансы, когда они появятся, и стараться оставаться агрессивным, не давать ему слишком сильно навязывать свою игру.

Я бы сказал, что сейчас моя уверенность очень высока. Она отличается от той, которая была была, когда я был моложе: тогда я тоже чувствовал себя уверенно, но это было довольно хрупко. Думаю, теперь эта уверенность есть, и это видно по моим результатам. Даже если у меня бывают несколько плохих недель, неудачные жеребьевки или тяжелые матчи, я могу снова собраться и показать высокий уровень уже на следующей неделе. Наверное, поэтому мне удалось выиграть три титула меньше чем за год, поэтому у меня было так много удачных недель в последнее время. Я точно уверен, что эта уверенность есть. Я показываю отличный теннис.

Я очень благодарен за все, что прошел через все с коленом (Шаповалов пропустил полгода в 2023-м из-за травмы – Спортс’‘). Безусловно, это был самый тяжелый вызов – я не знал, смогу ли я вообще когда-то снова выйти на корт без боли. Было много сомнений, трудных моментов, и долгий путь назад в тур. И после возвращения у меня было много сложных матчей, я не побеждал даже когда вел. Или иногда боль в колене снова возвращалась. Это был действительно очень трудный путь, но я очень благодарен своей команде и близким. Они поддерживали меня и продолжали говорить, что результаты придут.

В прошлом году мне приходилось быть очень, очень терпеливым. Я добился того результата, которого хотел, только в последнюю неделю сезона, выиграв турнир в Белграде. Это того стоило. Честно говоря, тот титул значил для меня в сто раз больше, чем мой первый, который я выиграл в Стокгольме. Это было для меня безумно важно.

Возвращение – это путь. Снова подниматься в рейтинге всегда сложно. Появляется много новых молодых ребят. Твое имя уже не звучит так грозно, как тогда, когда ты был в топ-10, потому что тогда оно имело больший вес. Мне действительно пришлось работать, чтобы вернуться туда, где я сейчас. Думаю, я в отличном положении: я взял в этом году два титула, я показываю хороший теннис, здесь вышел в третий круг. У меня есть шансы против такого игрока, как Янник. Это здорово для меня. Я жду этого матча».