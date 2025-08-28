Синнер повторил достижение Федерера на хардовых «Больших шлемах»

Янник Синнер вышел в третий круг US Open.

Действующий чемпион обыграл Алексея Попырина – 6:3, 6:2, 6:2. По ходу матча он вызывал физио из-за мозоли на ноге.

Синнер выиграл 14 из последних 15 матчей, а в целом довел баланс по сезону до 33:4.

Итальянец выиграл 23-й матч подряд на хардовых «Больших шлемах». Это был его 50-й матч на хардовых «Шлемах». Его баланс 41:9 – такой же, как у Роджера Федерера в первых 50 матчах на хардовых ТБШ.