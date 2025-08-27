Азаренко – пятая теннисистка, выигравшая 100 матчей на харде на «Больших шлемах»
Виктория Азаренко выиграла 100-й матч на харде на «Больших шлемах».
Во втором круге US Open она прошла Анастасию Павлюченкову – 6:3, 6:3.
Белоруска стала пятой теннисисткой в Открытой эре, которая выиграла минимум 100 матчей на хардовых «Больших шлемах» – после Штеффи Граф, Линдсей Дэвенпорт и сестер Уильямс.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
