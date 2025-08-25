Новак Джокович: «Бросаю Серене вызов – предлагаю вернуться в тур»
Новак Джокович предложил Серене Уильямс вернуться на корт.
Ранее 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» представила Марию Шарапову на введении в Зал теннисной славы.
«Здорово видеть Серену хотя бы рядом с теннисом. Мы скучаем по ней. Она до сих пор официально не завершила карьеру (Серена официально завершила карьеру и выведена из пула допинг-тестирования – Спортс’’), поэтому я ее приглашаю, бросаю вызов (смеется).
Серена – настоящий боец. Когда кто-то вызывает ее на матч, она никогда не отказывается. Так что бросаю ей вызов и предлагаю вернуться в тур в следующем году», – сказал Джокович на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
