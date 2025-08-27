Синнер о противостоянии с Алькарасом: «Раньше матч сводился к простому обмену ударами. Сейчас мы готовимся тактически и психологически»

Янник Синнер рассказал, как изменилось противостояние с Карлосом Алькарасом.

«Три года назад казалось, что мы только узнаем друг друга, но делали это по-разному. При этом не знали точно, чего ожидать в будущем. Сейчас ситуация та же – не знаешь, что произойдет дальше. Когда мы были совсем молодыми, матч сводился к простому выходу на корт и игре без тактики – просто обмен ударами. Сейчас мы готовимся тактически, эмоционально и психологически.

Все стало совсем иначе, потому что за последние три года мы встречались много раз, и каждый матч отличается, если смотреть на это с тактической стороны. Поэтому мы вносим корректировки.

Встреча на US Open-2022 показала, как интересно наблюдать за игрой, когда мы находимся на пике формы (в четвертьфинале Алькарас обыграл Синнера со счетом 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3 – Спортс’’). Это однозначно один из ключевых матчей, даже несмотря на то, что мы были совсем молодыми», – сказал Синнер на пресс-конференции.

