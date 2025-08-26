Гарсия проиграла Рахимовой в последнем матче в карьере

Экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия провела последний матч в карьере.

В первом круге US Open она уступила Камилле Рахимовой – 4:6, 6:4, 3:6.

«Огромное спасибо всем, кто пришел на мой последний матч. Это многое для меня значит. Вся поддержка очень ценна.

Теннис дал мне так много – невероятные эмоции и трудные моменты. Он помог мне вырасти и стать тем человеком, которым я являюсь сегодня.

Я спокойно отношусь к своему решению завершить профессиональную карьеру. Я больше не могу терпеть страдания на корте (смеется). Это слишком тяжело. Я очень горжусь последним сезоном и тем, как завершаю карьеру», – сказала Гарсия в интервью на корте.

За карьеру француженка выиграла 11 титулов в одиночке, включая итоговый турнир и три тысячника. В паре она выиграла два турнира «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» в 2016-м и 2022-м. Также она победительница Кубка Федерации-2019.