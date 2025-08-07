Осака о том, что была кумиром для Мбоко, с которой разыграет титул в Монреале: «Не знаю, играла ли я с такой соперницей раньше. Я в шоке»

Наоми Осака отреагировала на то, что Виктория Мбоко считала ее кумиром.

Они встретятся в финале тысячника в Монреале.

– Завтра вы сыграете с молодой соперницей, которую будут поддерживать болельщики и которая устраивает сенсацию за сенсацией. Чего вы ждете от этого финала?

– На самом деле, я сейчас об этом особо не думаю. Я просто стараюсь как можно лучше восстановиться.

Сегодня я смотрела, как она играет, потому что ее матч был перед нашим. Меня впечатлило, насколько она оставалась спокойной. Она же ушла с матчбола? Это впечатляюще для 18-летней теннисистки.

Так что она очень здорово играет на домашнем турнире.

– Четыре года назад в интервью она сказала, что вы были ее кумиром.

– О боже.

– Было ли у вас такое раньше и как вы реагировали на то, что играете с кем, для кого в детстве были кумиром?

– Не знаю, случалось ли такое раньше. Я в шоке (смеется). Нет, на самом деле это очень мило. Наверное, мне придется завтра очень хорошо себя показать – не могу допустить, чтобы я перестала ей нравиться.

Не знаю, это забавно, потому что я видела ее по телевизору и подумала про себя: «Это мой маленький близнец». Потому что у нас обеих синие платья, пучки и все такое.

Я очень польщена. Я всегда говорила, что хотела бы сыграть с кем-то, кто в каком-то смысле на меня равнялся — и вот это происходит гораздо раньше, чем я ожидала.

