Осака впервые за 3,5 года вышла в финал тысячника
Наоми Осака вышла в финал тысячника в Монреале.
Она обыграла Клару Таусон – 6:2, 7:6(6). Во второй партии японка отыграла два сетбола.
Осака вышла в финал тысячника пятый раз в карьере (выиграла два) и впервые с Майами-2022.
В целом для японки это будет 13-й финал в карьере и она поборется за восьмой титул. Осака впервые с 2020-го вышла в финал больше чем на одном турнире за сезон.
За титул она поборется с 18-летней Викторией Мбоко.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
