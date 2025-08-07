Осака впервые за 3,5 года вышла в финал тысячника

Наоми Осака вышла в финал тысячника в Монреале.

Она обыграла Клару Таусон – 6:2, 7:6(6). Во второй партии японка отыграла два сетбола.

Осака вышла в финал тысячника пятый раз в карьере (выиграла два) и впервые с Майами-2022.

В целом для японки это будет 13-й финал в карьере и она поборется за восьмой титул. Осака впервые с 2020-го вышла в финал больше чем на одном турнире за сезон.

За титул она поборется с 18-летней Викторией Мбоко.

