Алекс де Минаур вышел в 1/4 финала в Торонто.

Австралиец обыграл Фрэнсиса Тиафу – 6:2, 4:6, 6:4. Для него это седьмая победа подряд – на прошлой неделе Де Минаур выиграл титул в Вашингтоне.

Де Минаур шестой раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и второй раз сделал это в Канаде. В 2023-м он играл в финале этого турнира.

Дальше №8 в мире встретится с Беном Шелтоном или Флавио Коболли .