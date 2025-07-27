Давидович-Фокина о победе над Шелтоном: «Победы над игроками топ-10 всегда особенные»

Давидович-Фокина обыграл второго игрока топ-10 подряд. В пятницу он ушел с 2:5 в решающем сете и за 3 часа победил №4 в мире Тэйлора Фрица, а в субботу обыграл №8 Бена Шелтона (6:2, 7:5).

«Я знал, что не буду свежим после позднего матча в пятницу. Но я знал, что с Беном будет не очень много длинных розыгрышей, что матч пройдет быстро. И знал, что мне нужно включаться в каждом очке.

Победы над игроками топ-10 всегда особенные. Ты обыгрываешь одного из лучших в мире. И отыграться с 2:5 против Тэйлора было огромным достижением».