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Давидович-Фокина о победе над Шелтоном: «Победы над игроками топ-10 всегда особенные»

Давидович-Фокина обыграл второго игрока топ-10 подряд. В пятницу он ушел с 2:5 в решающем сете и за 3 часа победил №4 в мире Тэйлора Фрица, а в субботу обыграл №8 Бена Шелтона (6:2, 7:5). 

«Я знал, что не буду свежим после позднего матча в пятницу. Но я знал, что с Беном будет не очень много длинных розыгрышей, что матч пройдет быстро. И знал, что мне нужно включаться в каждом очке. 

Победы над игроками топ-10 всегда особенные. Ты обыгрываешь одного из лучших в мире. И отыграться с 2:5 против Тэйлора было огромным достижением». 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
logoCiti Open
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoТэйлор Фриц
logoATP
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