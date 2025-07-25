Медведев о поражениях в первом круге «Шлемов»: «Это меня действительно задело. Проигрываешь и знаешь, что соперник вылетит во втором или третьем раунде»

Даниил Медведев прокомментировал свои неудачи на крупных турнирах.

Россиянин проиграл в первом круге на двух турнирах «Большого шлема» подряд. На «Ролан Гаррос» он уступил Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7), а на «Уимблдоне» – Бенжамену Бонзи (6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6).

«После «Уимблдона» я сидел и думал, что играл неплохо, но проиграл в первом круге. При этом знаешь, что соперник, скорее всего, вылетит во втором или третьем раунде. Я подумал: «Черт, я не так уж плохо сыграл, а вылетаю в первом круге «Большого шлема» второй раз подряд». Это меня действительно задело.

Но после нескольких дней на Ибице (Медведев отдыхал на острове в Испании после «Уимблдона» – Спортс’’) понимаешь, что единственный выход – работать усердно. Если не получится, значит такова жизнь. В жизни есть взлеты и падения, с препятствиями на пути. Я иногда беру пример с игроков, которым за 30 и которые показывают отличные результаты. Хотя есть и те, кто после 30 сдают позиции. Так что все возможно. Мне просто нужно выкладываться по максимуму.

Я понимаю, что мог бы кое-что делать лучше, например, на тренировках. Хотя я не совсем уверен в этом. Но если хочу добиться прогресса, мне нужно улучшать определенные моменты».

Даниил Медведев. Провал. Грусть