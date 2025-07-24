Бывший физиотерапевт Синнера о возвращении Феррары: «Снова началось. Кошмар повторяется, как прошлым летом»
Джакомо Нальди отреагировал на возвращение Умберто Феррары в команду Синнера.
Вчера Янник Синнер объявил о возвращении в штаб фитнес-тренера Феррары.
«Снова началось, теперь кошмар повторяется, как прошлым летом. Я не собираюсь комментировать возвращение Феррары в команду Синнера. Эта история слишком меня задела и ударила по моей репутации.
Когда придет время, я все расскажу спокойно. А пока я в отпуске и не хочу себе его портить».
В августе 2024 года первая ракетка мира расстался с Феррарой и Нальди в связи с допинговым скандалом. Синнер утверждал, что запрещенное вещество попало в его организм с рук Джакомо, который делал ему массаж.
Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: repubblica.it
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