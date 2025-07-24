18-летняя Валентова впервые вышла в полуфинал WTA и дебютирует в топ-100
106-я ракетка мира Тереза Валентова впервые вышла в полуфинал WTA.
В четвертьфинале в Праге она разгромила Джессику Понше – 6:2, 6:0.
Для чешки эта победа стала восьмой подряд. На прошлой неделе она взяла титул на турнире WTA 125 в Порту.
За счет этого результата Валентова дебютирует в топ-100. Дальше она сыграет с Мари Бузковой или Энн Ли.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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