18-летняя Валентова впервые вышла в полуфинал WTA и дебютирует в топ-100

106-я ракетка мира Тереза Валентова впервые вышла в полуфинал WTA.

В четвертьфинале в Праге она разгромила Джессику Понше – 6:2, 6:0.

Для чешки эта победа стала восьмой подряд. На прошлой неделе она взяла титул на турнире WTA 125 в Порту.

За счет этого результата Валентова дебютирует в топ-100. Дальше она сыграет с Мари Бузковой или Энн Ли.