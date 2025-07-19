Хуан Мануэль Серундоло впервые с 2021-го вышел в финал ATP

109-я ракетка мира Хуан Мануэль Серундоло вышел в финал турнира в Гштааде.

Он обыграл квалифаера Игнасио Бусе – 6:3, 6:3

Для 23-летнего аргентинца это будет второй финал в карьере и первый с 2021-го, когда он выиграл титул в Кордове.

За счет этого результата Серундоло-младший вплотную приблизится к возвращению в топ-80 – в живом рейтинге он поднялся на 81-ю строчку.

За титул аргентинский №7 сыграет с Александром Бубликом или Артуром Казо .