Хуан Мануэль Серундоло впервые с 2021-го вышел в финал ATP
109-я ракетка мира Хуан Мануэль Серундоло вышел в финал турнира в Гштааде.
Он обыграл квалифаера Игнасио Бусе – 6:3, 6:3
Для 23-летнего аргентинца это будет второй финал в карьере и первый с 2021-го, когда он выиграл титул в Кордове.
За счет этого результата Серундоло-младший вплотную приблизится к возвращению в топ-80 – в живом рейтинге он поднялся на 81-ю строчку.
За титул аргентинский №7 сыграет с Александром Бубликом или Артуром Казо.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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