Мур отстранили на 4 года за нандролон после апелляции ITIA

Экс-77-я ракетка мира в паре Тара Мур дисквалифицирована на 4 года за нандролон.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) после апелляции Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA). При этом Мур зачтут 19 месяцев, которые она отбыла ранее в рамках временного отстранения.

Напомним, британка была временно отстранена в мае 2022-го за анаболические стероиды болденон и нандролон, найденные в пробе, которую она сдала во время турнира в Боготе. В декабре 2023-го ее оправдали, так как постановили, что препараты попали в ее организм через загрязненное мясо.

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