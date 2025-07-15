Шарапова о криках на корте: «Хочется сказать, что это делается для устрашения – но это ложь»
Мария Шарапова рассказала, почему кричала во время ударов на корте.
В шоу Hot Ones россиянку спросили, делала ли она это, чтобы устрашать соперников или таким образом контролировала дыхание.
«Хочется сказать, что это делается для устрашения – но это ложь. Я начала делать так в раннем возрасте, и это просто работало – и крик становился все громче и громче», – рассказала экс-первая ракетка мира.
Шарапова поплакала под острые крылья – и рассказала о криках и идеальном бэкхенде
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал First We Feast
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