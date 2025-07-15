Шарапова о криках на корте: «Хочется сказать, что это делается для устрашения – но это ложь»

Мария Шарапова рассказала, почему кричала во время ударов на корте.

В шоу Hot Ones россиянку спросили, делала ли она это, чтобы устрашать соперников или таким образом контролировала дыхание.

«Хочется сказать, что это делается для устрашения – но это ложь. Я начала делать так в раннем возрасте, и это просто работало – и крик становился все громче и громче», – рассказала экс-первая ракетка мира.

Шарапова поплакала под острые крылья – и рассказала о криках и идеальном бэкхенде