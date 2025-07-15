Шарапова о награждении финалистов «Большого шлема»: «Это одно из самых сложных испытаний – чемпион получает трофей и чек. А тебе остаются только слезы»
Мария Шарапова прокомментировала награждение финалистов на «Больших шлемах».
Экс-первая ракетка мира посетила шоу Hot Ones, где рассказала, каково оставаться на корте после поражения в финале «Большого шлема».
«Слишком мало кто об этом говорит. Это одно из самых сложных испытаний для спортсмена, для теннисиста – потому что мало в каких видах спорта проигравший остается, пока чемпион получает трофей и чек. А тебе остаются только слезы. Это не очень приятно.
Мне кажется, что в такие моменты ты лучше узнаешь человека – в моменты уязвимости проявляется твой характер. И я думаю, что моменты после поражений потом помогают тебе победить».
Шарапова поплакала под острые крылья – и рассказала о криках и идеальном бэкхенде
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал First We Feast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости