Шарапова о награждении финалистов «Большого шлема»: «Это одно из самых сложных испытаний – чемпион получает трофей и чек. А тебе остаются только слезы»

Мария Шарапова прокомментировала награждение финалистов на «Больших шлемах».

Экс-первая ракетка мира посетила шоу Hot Ones, где рассказала, каково оставаться на корте после поражения в финале «Большого шлема».

«Слишком мало кто об этом говорит. Это одно из самых сложных испытаний для спортсмена, для теннисиста – потому что мало в каких видах спорта проигравший остается, пока чемпион получает трофей и чек. А тебе остаются только слезы. Это не очень приятно.

Мне кажется, что в такие моменты ты лучше узнаешь человека – в моменты уязвимости проявляется твой характер. И я думаю, что моменты после поражений потом помогают тебе победить».

Шарапова поплакала под острые крылья – и рассказала о криках и идеальном бэкхенде