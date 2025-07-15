Зверев об Алькарасе и Синнере: «Они главные соперники. Я надеюсь немного испортить им праздник – думаю, я могу это сделать»

Александр Зверев высказался о Карлосе Алькарасе и Яннике Синнере.

«Может, это не лучший мой год, но я думаю, что я так далек, как некоторые могут считать.

Сейчас Карлос звезда. На корте у него классная энергия. Он и Янник – главные соперники. Я просто надеюсь немного испортить им праздник – думаю, я могу это сделать.

Карлос отличный парень. С ним приятно находиться рядом, он всегда улыбается. Если он сможет избежать каких‑то скандалов, его будут очень, очень любить болельщики».