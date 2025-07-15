Синнер о танце со Швентек на ужине чемпионов «Уимблдона»: «Нам сообщили, что танцевать необязательно – но Ига сказала: «Нет, нет, давай»

Янник Синнер рассказал о танце с Игой Швентек на ужине чемпионов «Уимблдона».

«Нам сообщили, что из-за того, что уже довольно поздно, то нам необязательно танцевать – но Ига сказала мне: «Нет, нет, давай». Я согласился. Это традиция, так что ее стоит соблюсти. Было здорово разделить этот момент с Игой. Прекрасный момент».