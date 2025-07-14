Синнер в ответ на вопрос, успел ли он переварить победу на «Уимблдоне»: «Не знаю, мы довольно много пили. Голова немного кружится»

Янник Синнер рассказал, как праздновал титул «Уимблдона» сразу после победы.

Его спросили об этом на ужине чемпионов .

– Прошло пару часов после того, как вы вышли с корта – вы успели уже переварить что-нибудь?

– Переварить? Не знаю, мы довольно много пили. Голова немного кружится (показывает рукой), но все в порядке (смеется).

Очень-очень по-особенному ощущается то, что со мной здесь семья и вся команда, вечер тоже очень особенный. И потрясающе видеть Игу [Швентек] здесь с семьей и командой.