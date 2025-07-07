Кончита Мартинес: «Если уж я, будучи больше грунтовым игроком, смогла выиграть «Уимблдон», то у Мирры точно есть хорошие шансы на победу»

Кончита Мартинес рассказала о работе с Миррой Андреевой.

Чемпионка «Уимблдона»-1994 тренирует Андрееву с апреля 2024 года.

«Мирра [Андреева] – особенная и разносторонняя теннисистка, но при этом ей есть куда расти. Ей предстоит еще многому научиться. Если уж я, будучи больше грунтовым игроком, смогла выиграть «Уимблдон», то у Мирры точно есть хорошие шансы на победу.

Мне потребовалось много времени и попыток, чтобы привыкнуть к травяному покрытию. Но я уверена, если Мирра будет открыта к новому и не будет злиться из-за ошибок, у нее будет игра, которая позволит ей побеждать.

Конечно, у нас отличные отношения, мы можем быть даже друзьями, но на корте я та, кто вносит изменения в ее игру и помогает ей прогрессировать. Я отвечаю за ее карьеру и делаю все, что поможет ей стать лучше. Если нужно быть жесткой на корте или за его пределами, то я такой и буду. Но при этом мы умеем и посмеяться. Мирра очень веселая, она пробуждает во мне ребенка. Думаю, ей это тоже нравится, потому что я не строгий, серьезный тренер. Мы можем посмеяться, а потом спокойно вернуться к работе».