Рублев впервые с 2019-го не вышел в 1/4 финала ни на одном из первых трех «Больших шлемов» сезона

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал «Уимблдона».

Он уступил действующему чемпиону Карлосу Алькарасу – 7:6(), 3:6, 4:6, 4:6. Россиянин проиграл пятый матч подряд сопернику из топ-5, на «Больших шлемах» – 11-й (баланс – 0:11).

Начиная с 2020-го Рублев выходил в четвертьфинал как минимум на одном из первых трех турниров «Большого шлема» – в прошлом сезоне это был Australian Open. После него Рублев не смог дойти до четвертьфинала ни на одном из шести следующих «Шлемов».