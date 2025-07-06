Павлюченкова об электронном судействе: «Стала понемногу понимать Остапенко – иногда думаю: я сумасшедшая или мяч в ауте?»

Анастасия Павлюченкова прокомментировала систему электронного судейства.

В матче россиянкb против Сонай Картал в четвертом круге «Уимблдона» электронная система не сработала при счете 4:4, больше, когда удар британки попал в огромный аут. Судья на вышке назначил переигровку – в итоге Павлюченкова проиграла гейм и ей пришлось отыгрывать подачу Картал на сет.

Павлюченкова выиграла матч со счетом 7:6(3), 6:4.

Позднее представитель Всеанглийского клуба (LTA) объяснил это тем, что система была «выключена на этом ударе» из-за «ошибки оператора».

– Я ожидала другого решения. Я просто думала, что судья на вышке мог бы проявить инициативу. Ведь именно для этого он там и сидит на вышке. Он тоже увидел, что мяч ушел в аут, он сам сказал мне об этом после матча. Я думала, что он так и поступит, но он этого не сделал.

– Некоторые игроки говорили, что судьи на вышке теряют квалификацию, потому что они уже почти ничего не делают и становятся довольно пассивными. Думаете, это повлияло на то, что он не захотел вмешиваться вместо того, чтобы отменить решение?

– Я не знаю. Трудно сказать. Во время матча я вообще об этом не думаю, потому что я, очевидно, сосредоточена на других вещах. Думаю, ему тоже было сложно. Наверное, он испугался принять такое важное решение.

А я считаю, что они должны [вмешиваться]. Для этого они и сидят на вышке и почему они у нас есть. Иначе давайте тогда вообще будем играть без них, и все станет автоматическим.

Мне кажется, мы теряем немного очарования от того, что у нас на корте живые люди, болбои. Как во время ковида, когда их не было. И это становится немного странным и слишком роботизированным.

Это тяжело. Зато [судьи] отлично справляются со штрафами за нарушение правил. Этого они не упускают, потому что каждый раз, когда происходит какая-нибудь мелочь, они тут как тут. Я бы предпочла, чтобы они лучше следили за линиями и за ошибками.

– Раньше на корте было на 7-8 человек больше, когда были линейные судьи. Хотели бы вы вернуть это, чтобы на корте снова чувствовалось больше человеческого присутствия?



- Да, но вы можете спросить Алену Остапенко, она борется с электронным судейством. Сначала это было забавно, но потом я ее стала понемногу понимать. Иногда когда мы играем, я думаю: я сумасшедшая или мяч в ауте? Но ничего не происходит, система не реагирует.

После этого я много раз думала об Алене, что, может быть, она права. Я видела пару матчей в Майами – там что-то случилось, потому что мяч был буквально в коридоре. И система не объявила аут.

Судья на вышке опять был в замешательстве. Мне кажется, им, судьям на вышке, просто надо иметь какой-то четкий план на такие ситуации. Мне кажется, они немного теряются. Они начинают звонить всем подряд. Они не знают, что делать, вместо того чтобы принять конкретное решение – например, если система не работает, то они берут инициативу в свои руки и судят сами. Возможно, у нас должна быть система повторов, как в футболе, – сказала Павлюченкова на пресс-конференции.