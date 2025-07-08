Синнер вышел в четвертьфинал на седьмом «Большом шлеме» подряд

Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Уимблдона».

Он прошел дальше из-за травмы Григора Димитрова , снявшегося при счете 6:3, 7:5, 2:2.

Итальянец четвертый раз в карьере вышел в 1/4 в Лондоне. Он проводит свой пятый «Уимблдон ». Его лучший результат на турнире – полуфинал-2023. Это один из двух турниров «Большого шлема», который он не выигрывал (также «Ролан Гаррос »).

На «Шлемах» в целом Синнер вышел в четвертьфинал 12-й раз. Дальше он поборется с Беном Шелтоном .

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