Система электронного судейства ошиблась не в пользу Павлюченковой – не заметила большой аут на геймболе

На «Уимблдоне» не заметили аут в матче Анастасии Павлюченковой .

В четвертом круге встречи с Сонай Картал электронная система не сработала при счете 4:4, больше, когда у Картал мяч попал в огромный аут.

Судья назначил переигровку, и в итоге россиянка проиграла гейм.

После этого Павлюченкова сказала: «Я не знаю, был мяч в корте или в ауте, я не знаю. Вы не можете этого доказать. Она местная, и они могут говорить что угодно. Вы украли у меня гейм. Они украли у меня гейм. Они его украли».