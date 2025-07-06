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Фриц седьмой раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» и сыграет с Хачановым

Тэйлор Фриц стал четвертьфиналистом «Уимблдона».

Его соперник Джордан Томпсон снялся с матча четвертого круга при счете 1:6, 0:3 0:40.

Американец повторил лучший результат на «Уимблдоне», который показал в 2022-м и 2024-м. 

В целом для Фрица это будет седьмой четвертьфинал на турнирах «Большого шлема».

Теперь он поборется с Кареном Хачановым, которому уступает в личных встречах 0:2.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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