Фриц седьмой раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» и сыграет с Хачановым

Тэйлор Фриц стал четвертьфиналистом «Уимблдона».

Его соперник Джордан Томпсон снялся с матча четвертого круга при счете 1:6, 0:3 0:40.

Американец повторил лучший результат на «Уимблдоне », который показал в 2022-м и 2024-м.

В целом для Фрица это будет седьмой четвертьфинал на турнирах «Большого шлема».

Теперь он поборется с Кареном Хачановым , которому уступает в личных встречах 0:2.