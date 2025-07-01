Фонсека о желании проявить себя на ТБШ: «Здесь еще сильнее хочется победить  – это же «Шлем»

Жоао Фонсека поделился эмоциями от первой победы на «Уимблдоне».

В первом круге 18-летний бразилец обыграл Джейкоба Фернли 6:4, 6:1, 7:6(5).

– Жоао, в этом году ты одержал дебютные победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и теперь на «Уимблдоне». Что именно на «Шлемах» помогает тебе раскрывать потенциал?

– Думаю, это место, где ты играешь. Еще сильнее хочется победить – это же «Шлем». Тебе выпадает шанс, и ты полностью выкладываешься. Сегодня я был очень сосредоточен, отдал все силы.

Очень рад. Я долго работал ради этого, – сказал Фонсека на пресс-конференции.