Иван Любичич: «Алькарас быстро освоился на траве, как и Федерер. У меня на это ушла вся карьера»

Иван Любичич высказался о фаворитах «Уимблдона» в мужском одиночном разряде.

«У Алькараса есть все, чтобы здорово играть на траве: реакция, движение и мощь. Он быстро освоился, что не удивляет: на траве либо сразу находишь свою игру, либо у тебя проблемы. У меня на это ушла вся карьера, а Карлос , как и Федерер в свое время, быстро адаптировался к этим кортам.

Синнер, на первый взгляд, тоже готов к успеху, но его ощущения на траве уступают Алькарасу. Испанец выделяется движением и балансом, хотя Янник прогрессирует, особенно на подаче. Но трава не прощает тем, кто стремится все контролировать – здесь нужна особая адаптация.

Про Джоковича никто не забыл, правда? Семикратный чемпион «Уимблдона» никогда не будет в тени. После возвращения к форме на «Ролан Гаррос» он мотивирован и готов к борьбе.

В отличие от прошлого года, Лоренцо Музетти приезжает без подготовительных турниров на траве, и это может доставить ему проблемы. Но я бы все равно за ним последил. Дрэйпер играет дома и отлично смотрится на траве. И, наконец, посмотрим, что сделает Маттео Берреттини : будет ли в форме, хорошо ли начнёт турнир. Будем надеяться, что «Уимблдон» вернет ему приятные воспоминания».

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