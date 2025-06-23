Сафиуллин прервал серию из 6 поражений
75-я ракетка мира Роман Сафиуллин выиграл первый матч с апреля.
Россиянин в первом круге турнира на Мальорке победил 40-ю ракетку мира Александра Мюллера – 7:6(5), 7:5.
Сафиуллин прервал серию из шести поражений – после того, как россиянин не смог выйти в финал «Челленджера» в Оэйраше, он проиграл на старте «Мастерсов» в Мадриде и Риме, «Ролан Гаррос», турнир в Штуттгарте, а также в первом круге квалификации в Галле.
На уровне основного тура он не побеждал с марта – тогда он дошел до третьего круга «Мастерса» в Майами (уступил Якубу Меньшику – 4:6, 4:6).
Теперь Сафиуллин сыграет с квалифаером Нишешем Басаваредди или Хамадом Медьедовичем.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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