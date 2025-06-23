Сафиуллин прервал серию из 6 поражений

75-я ракетка мира Роман Сафиуллин выиграл первый матч с апреля.

Россиянин в первом круге турнира на Мальорке победил 40-ю ракетку мира Александра Мюллера – 7:6(5), 7:5.

Сафиуллин прервал серию из шести поражений – после того, как россиянин не смог выйти в финал «Челленджера» в Оэйраше, он проиграл на старте «Мастерсов» в Мадриде и Риме, «Ролан Гаррос», турнир в Штуттгарте, а также в первом круге квалификации в Галле.

На уровне основного тура он не побеждал с марта – тогда он дошел до третьего круга «Мастерса» в Майами (уступил Якубу Меньшику – 4:6, 4:6).

Теперь Сафиуллин сыграет с квалифаером Нишешем Басаваредди или Хамадом Медьедовичем.