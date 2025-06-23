1

Сафиуллин прервал серию из 6 поражений

75-я ракетка мира Роман Сафиуллин выиграл первый матч с апреля.

Россиянин в первом круге турнира на Мальорке победил 40-ю ракетку мира Александра Мюллера – 7:6(5), 7:5.

Сафиуллин прервал серию из шести поражений – после того, как россиянин не смог выйти в финал «Челленджера» в Оэйраше, он проиграл на старте «Мастерсов» в Мадриде и Риме, «Ролан Гаррос», турнир в Штуттгарте, а также в первом круге квалификации в Галле.

На уровне основного тура он не побеждал с марта – тогда он дошел до третьего круга «Мастерса» в Майами (уступил Якубу Меньшику – 4:6, 4:6).

Теперь Сафиуллин сыграет с квалифаером Нишешем Басаваредди или Хамадом Медьедовичем.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoРоман Сафиуллин
Mallorca Championships
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Качмазов играет с Трунжеллити, Котов встретится с Харри
1 минуту назадLive
Павлюченкова отыграла 6 матчболов у Томовой и вышла во 2-й круг в Истбурне
20 минут назад
Истбурн (WTA). Блинкова играет с Бузковой, Касаткина встретится с Сан, Павлюченкова вышла во 2-й круг
533 минуты назадLive
Истбурн (ATP). Эванс играет с Кецмановичем, Марожан встретится с Сонего, Фонсека вышел во 2-й круг
357 минут назадLive
Бад-Хомбург (WTA). Шнайдер играет с Векич, Самсонова поборется с Синяковой, Осака – с Данилович, Александрова, Наварро вышли во 2-й круг
20сегодня, 12:10Live
Мальорка (ATP). Басаваредди играет с Медьедовичем, Джумхур поборется с Риндеркнешем, Сафиуллин, Дьере вышли во 2-й круг, Фоньини выбыл
9сегодня, 12:09Live
Руне продает разбитые ракетки по 6 тысяч евро
5сегодня, 12:07
Циципас выпустил три новых песни
7сегодня, 11:36
Алькарас после титула в Queen’s Club: «Я приехал сюда вообще без каких-либо ожиданий»
1сегодня, 11:23
Путинцева о конфликте с Саккари из-за рукопожатия: «Я пожала ей руку как большинство девушек 😅. Очевидно, это было не по правилам объятий, которым следуют некоторые мужчины»
5сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото