Медведев о победе над Зверевым: «Я доволен уровнем – здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете»

Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Галле.

В полуфинале он обыграл Александра Зверева 7:6(3), 6:7(1), 6:4.

«Очень длинный матч, много всего хочется сказать.

Я доволен уровнем – здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете. Но в третьем сете была та же история – как только я делал брейк, он внезапно начинал лучше принимать, лучше играть. Так что я доволен, что в третьем сете сыграл собраннее, отыграл брейк-пойнты (четыре, когда повел 2:1 – Спортс’’).

Конечно, хотелось бы реализовать матчболы во втором сете. На первом я рискнул и ошибся. На втором решил играть помедленнее, дождаться его ошибки – но он провел отличный розыгрыш.

Рад, что в итоге победил. Так что это не имеет значения».

Медведев выиграл у Зверева четыре матча подряд и семь из последних восьми (единственное поражение – в Цинциннати в 2023-м).

«Все матчи были упорные. И могли закончиться иначе.

Например, в проигранном матче у меня был брейк-пойнт при счете 3:3 в решающем сете – и я проиграл 3:6. Так что борьба упорная.

Где-то мне повезло, где-то я лучше проводил концовку».