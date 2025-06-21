Медведев о победе над Зверевым: «Я доволен уровнем – здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете»
В полуфинале он обыграл Александра Зверева 7:6(3), 6:7(1), 6:4.
«Очень длинный матч, много всего хочется сказать.
Я доволен уровнем – здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете. Но в третьем сете была та же история – как только я делал брейк, он внезапно начинал лучше принимать, лучше играть. Так что я доволен, что в третьем сете сыграл собраннее, отыграл брейк-пойнты (четыре, когда повел 2:1 – Спортс’’).
Конечно, хотелось бы реализовать матчболы во втором сете. На первом я рискнул и ошибся. На втором решил играть помедленнее, дождаться его ошибки – но он провел отличный розыгрыш.
Рад, что в итоге победил. Так что это не имеет значения».
Медведев выиграл у Зверева четыре матча подряд и семь из последних восьми (единственное поражение – в Цинциннати в 2023-м).
«Все матчи были упорные. И могли закончиться иначе.
Например, в проигранном матче у меня был брейк-пойнт при счете 3:3 в решающем сете – и я проиграл 3:6. Так что борьба упорная.
Где-то мне повезло, где-то я лучше проводил концовку».