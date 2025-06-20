Тренер Бублика о его отношении к тренировкам: «Он пахарь дикий. Как сказал Саня: «Галле на пиве не выигрывается»
– Мало кто знает, что у него в прошлом году была травма. Такая прям очень неприятная, которая подвыбила его. Травма ноги. Он какое-то время совсем плохо двигался, потому что болела нога. Просто мы это нигде так не освещали, знали самые близкие.
– Какой у Саши подход к тренировкам? Есть ли дни, когда он говорит: «Я не хочу тренироваться»?
– Бывают. Я думаю, что такое у всех бывает – может, конечно, не у всех, но у большинства.
Но если Саня вышел на корт, то он тренировку отпашет от первой до последней минуты. Может быть, там образ какой-то сложился, что он не тренируется, что он только кайфует – но нет, это пахарь дикий. Если тренировочный день 6 часов, он отпашет все 6 часов, тренировочный день 2 часа – он отпашет 2. По самоотдаче на тренировках к нему вообще вопросов нет.
– То, что Саня кайфарик и ничего не делает – это просто миф, и те, кто так говорят, ничего не понимают в теннисе?
– Ну мы на самом деле за.
– Меньше ожиданий, меньше давления?
– Как говорят люди, видимо, что ожидания все-таки какие-то большие все равно. Но как сказал Саня: «Галле на пиве не выигрывается», – рассказал Супрунов в интервью Игорю Дычковскому.
В Галле Бублик вышел в полуфинал, где встретится с Кареном Хачановым или Томасом Мартином Этчеверри.