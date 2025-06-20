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Зверев об игре с Сонего: «Большую часть матча мне казалось, что я играю с Иво Карловичем десятилетней давности»

Александр Зверев прокомментировал победу над Лоренцо Сонего в Галле.

Третья ракетка мира обыграл Лоренцо Сонего со счетом 3:6, 6:4, 7:6(2) и вышел в четвертьфинал в Галле.

«Если честно, большую часть матча мне казалось, что я играю с Иво Карловичем десятилетней давности. Я вообще не знал, что делать с его подачей. Его было очень сложно читать, очень сложно принимать.

В итоге я провел почти идеальный тай-брейк, это и спасло меня, так что я рад и двигаюсь дальше. Мне нужно было быть агрессивнее – если он начинает атаковать, обыграть его почти невозможно.

И он действительно долго играл в таком ключе. В конце все немного изменилось, но в целом я просто рад победе. Он заслуживает большого уважения за то, как провел этот матч».

Источник: thetennisgazette.com
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